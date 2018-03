Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind in Klein Rönnau sechs Autos aufgebrochen worden. Bislang unbekannte Täter brachen in der Tököl-Allee, der St.-Georges-Allee und der Bürgermeister-Würzbach-Allee die Autos der Marke Mercedes und BMW auf und entwendeten Lenkräder samt Airbags, nur die Airbags aus den Lenkrädern oder fest verbaute Navigationsgeräte. Die Kriminalpolizei in Bad Segeberg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, möge sich bitte unter der Tel. 04551 / 884-0 an die Polizei in Bad Segeberg wenden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de