Bad Segeberg (ots) – Heute kam es gegen 12:15 Uhr bei Klein Kummerfeld zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein 54-Jähriger aus Neumünster fuhr mit seinem Opel Corsa auf der Segeberger Chaussee (K 114). Zwischen Groß Kummerfeld und Willingrade kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum. Der 54-Jährige erliegt noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat einen Unfallsachverständigen mit der Klärung des Unfallherganges beauftragt. Die K 114 wurde an der Unfallstelle voll gesperrt und dauert derzeit noch an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 2020 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de