Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es auf der Kreisstraße 114 (K 114 – Segeberger Chaussee) zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Um 03:11 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Neumünster mit einem Audi die K 114 von Neumünster kommend in Richtung Klein Kummerfeld. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einer Baumgruppe. An dem Fahrzeug entstand ein erheblicher Sachschaden, für den Unfallfahrer kam jede Hilfe zu spät. Hinweise auf andere Unfallbeteiligte liegen derzeit nicht vor. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de