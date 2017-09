Bad Segeberg (ots) – Bereits am 19. September 2017 haben zwei Hunde im Bereich Streetkamp vermutlich vergiftete Köder gefressen. Beide Tiere waren am Nachmittag gegen 15 Uhr kurze Zeit im Streetkamp unbeobachtet und dürften hier mutmaßlich vergiftete Köder gefressen haben. Die Vierbeiner zeigten im Nachgang typische Vergiftungserscheinungen, haben aber überlebt. Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, melde sich bitte unter 04101 2020. Weiterhin bittet die Polizei Hundehalter darum, ihr Tier so zu führen, dass Sie jederzeit auf ihn oder sie einwirken können. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Lars Brockmann Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: Lars.Brockmann@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de