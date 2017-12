Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es auf der Bundesautobahn 23 zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen eine Person tödlich verletzt worden ist. Ab etwa 9.30 Uhr verzeichnete die Polizei im nördlichen Bereich der A 23 mehrere Glätteunfälle. Diese gingen weitestgehend glimpflich aus. Es kam insbesondere zu Blechschäden und leicht verletzten Verletzungen bei den betroffenen Verkehrsteilnehmern. Während Mitarbeiter der Straßenmeisterei im Rahmen ihrer Tätigkeiten zufällig auf einen der Glätteunfälle zwischen den Anschlussstellen Schafstedt und Albersdorf (Fahrtrichtung Norden) zukamen und die Unfallstelle kurzerhand absicherten fuhr ein weiteres Fahrzeug in die Unfallstelle hinein und verletzte einen 42-jährigen Mann aus dem Kreis Dithmarschen tödlich. Die Polizei zog hinsichtlich der Unfallaufnahme einen Sachverständigen hinzu. Derweil ist die Autobahn ab der Anschlussstelle Schafstedt in Richtung Norden gesperrt. Autofahrer in dieser Region werden gebeten, ihre Geschwindigkeit grundsätzlich den Straßenverhältnissen bzw. der Witterung anzupassen. Die Polizei warnt ausdrücklich vor Straßenglätte. Nähere Angaben können zum jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de