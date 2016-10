POL-SE: Kreis Pinneberg – Diebstahl zweier hochwertiger Fahrzeuge

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Dienstag, den 11.10.2016, auf Mittwoch, den 12.10.2016, ist es in Quickborn sowie in Schenefeld jeweils zu einem PKW-Diebstahl gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. Unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (19 Uhr – 5.30 Uhr) im Bereich des Matthias-Claudius-Rings in Quickborn einen unmittelbar vor einem Einfamilienhaus abgestellten Audi Q5 und flüchteten mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. In derselben Nacht entwendeten unbekannte Täter in der Zeit von 21 Uhr am Abend und 7 Uhr am Morgen im Sülldorfer Weg in Schenefeld einen unter einem Carport abgestellten Porsche Carrera. Auch in diesem Fall gelang den Autodieben die unentdeckte Flucht in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Fahrzeugentwendungen sowie zu dem Verbleib der hochwertigen Autos nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de