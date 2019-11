Bad Segeberg (ots) – Zu Einbrüchen kam es am gestrigen Mittwoch, den 20.11.2019, in Halstenbek und in Tornesch. In Halstenbek verschafften sich bisher unbekannte Täter zwischen 13 und 20:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Feldstraße und entwendeten aus diesem Schmuck und ein Laptop. Auch in der Straße An der alten Kapelle in Tornesch war es Schmuck, auf den es unbekannte Einbrecher tagsüber abgesehen haben. Zuvor verschaffte man sich auch in diesem Fall gewaltsam Zutritt zum betroffenen Einfamilienhaus und entfernte sich im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, denen im Bereich der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten jederzeit unter der Telefonnummer 04101 / 2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Michael Franke Telefon: 04551 / 8842020 E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/4446165 OTS: Polizeidirektion Bad Segeberg Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de