Aktivisten entrollen Banner mit Forderungen in Bürgerschaft Aktivisten der Umweltschutzorganisation Extinction Rebellion haben am Mittwoch in der Hamburgischen Bürgerschaft bunte Transparente mit ihren Forderungen entrollt. Mit Slogans wie "Der Countdown läuft" und "Paris gilt auch in Hamburg" kritisierten sie die Neufassung des Hamburger Klimaplans als unzu

Jubiläumsjahr: Veranstaltungen von Nordkirche und Folkekirke Mit Pilgertouren, Kaffeetafeln über die Grenze, Festgottesdiensten und vielen weiteren Veranstaltungen wollen die Kirchen im Grenzgebiet an die Abstimmung über die deutsch-dänische Grenze vor 100 Jahren erinnern. "Ich freue mich sehr auf dieses Jahr", sagte der Bischof für den Sprengel Schleswig und

Rød-Verletzung: SG Flensburg-Handewitt leiht Schöngarth aus Handball-Meister SG Flensburg-Meister hat auf die schwere Verletzung des norwegischen Nationalspielers Magnus Rød reagiert und Jens Schöngarth vom Zweitligisten HSV Hamburg geholt. Der 31 Jahre alte Rückraumspieler wechselt auf Leihbasis bis zum Sommer an die Förde und kehrt danach nach Hamburg zurü

Birgit Voßkühler neue Präsidentin des Verfassungsgerichts Die Hamburgische Bürgerschaft hat am Mittwoch Birgit Voßkühler zur neuen Präsidentin des Verfassungsgerichts gewählt. Die Vizepräsidentin des Landesarbeitsgerichts erhielt 96 von 107 gültigen Stimmen. Die 56-jährige Voßkühler ist die erste Frau in dieser Position und die erste Präsidentin aus dem Be

Aufnahme minderjähriger Flüchtlinge: Linke fordert Zahlen Die Linksfraktion hat die Ankündigung der rot-grünen Koalition, dass Hamburg unbegleitete minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Lagern aufnehmen will, als zu unverbindlich kritisiert. Es seien bislang keine Zahlen vorgelegt worden, monierte die Innenexpertin Christiane Schneider am Mittwoch in

Polizei findet 330 Gramm Marihuana in Eidelstedter Wohnung Die Polizei hat in einer Wohnung in Hamburg-Eidelstedt 330 Gramm Marihuana und knapp 6000 Euro mutmaßliches Drogengeld sichergestellt. Nachbarn hatten am Dienstag eine offenstehende Haustür bemerkt und einen Einbruch vermutet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Polizisten hätten daraufhin i

Radfahrer schwebt nach Unfall in Hamburg in Lebensgefahr Ein 53 Jahre alter Radfahrer ist am Dienstagabend im Hamburger Stadtteil Groß-Borstel mit einem Auto zusammengestoßen und schwebt seitdem in Lebensgefahr. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Mann die Borsteler Chaussee überqueren und war dazu zwischen geparkten Autos auf die Straße gefahren, wie

Schwefelgrenzwerte für Schiffe machen Küstenluft sauberer Dank strengerer Schwefelgrenzwerte für die Schifffahrt ist die Luft an den deutschen Küsten deutlich sauberer geworden. Die Schwefeldioxidkonzentration in der Atmosphäre sei im Vergleich zu 2014 um 50 bis 70 Prozent zurückgegangen, teilte das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie am Mittwoch

Sechs Weltpremieren aus dem Norden bei der Berlinale dabei Bei den 70. Internationalen Filmfestspielen in Berlin werden auch sechs Filme gezeigt, die in Hamburg oder Schleswig-Holstein entstanden sind oder von Filmemachern aus dem Norden produziert wurden. Der in der Hansestadt lebende Regisseur Mohammad Rasoulof kann sich mit "Es gibt kein Böses" sogar Hof