POL-SE: Kreis Pinneberg / Festnahme nach Wohnungseinbruch in Hasloh

Bad Segeberg (ots) – Am 3.1.17 ist in ein Einfamilienhaus in Hasloh eingebrochen worden, der Täter konnte nun ermittelt und festgenommen werden, er befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen 15 Uhr verschaffte sich der Täter gewaltsam Zutritt zu dem betroffenen Haus in Hasloh. Bei der Tat wurde der Mann von Videoüberwachungskameras des Hauseigentümers aufgezeichnet. Wie sich herausstellte war er bereits am 29.12.16 beim Ausbaldowern des Hauses aufgenommen worden. Beamte der Kriminalinspektion Neumünster konnten im Rahmen ihrer Nachforschungen wegen dortigen Wohnungseinbrüchen einen 22-jährigen Mann aus Neumünster ermitteln. Der junge Mann war als Verkäufer von Diebesgut aufgefallen. Die Ermittler konnten den Mann zudem als die in Hasloh videografierte Person identifizieren und informierten die Beamten der Kriminalpolizei Pinneberg. Polizisten nahmen den 22-Jährigen am 1.2.17 umgehend an seinem Wohnort in der Nähe von Neumünster vorläufig fest. Der gebürtige Mazedonier gestand in seiner Vernehmung den Einbruch in Hasloh. Er wurde am 2.2.17 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe dem Amtsgericht Pinneberg vorgeführt. Dieses erließ Haftbefehl. Der junge Mann befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Er wird ab sofort als ausreisepflichtig geführt. Die Kriminalinspektion Neumünster und die Kriminalpolizei Pinneberg prüfen nun, ob der Beschuldigte noch weitere Einbrüche begangen hat. Bei mehreren Taten in den vergangenen Wochen wurde ein Einzeltäter bei der Tatausführung beobachtet, dessen Beschreibung auf den Beschuldigten zutrifft. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Pinneberg und der Kriminalinspektion Neumünster hierzu dauern an. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de