POL-SE: Kreis Pinneberg – Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn führen zu mehreren Fahrverboten

Die Besatzung eines zivilen Streifenwagens der Polizei hat in der vergangenen Nacht schwerpunkmäßig die Geschwindigkeit der Autofahrer auf der Bundesautobahn 23 überwacht und erneut diverse Verstöße festgestellt. Die Beamten des Polizei- Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg führten die Messungen in der Zeit von 21 Uhr bis 1 Uhr mit einem Videowagen in beiden Fahrtrichtungen durch und unterzogen die betroffenen Verkehrsteilnehmer einer Kontrolle. Innerhalb der vier Stunden stellten die beiden Polizisten deutliche Übertretungen der in den entsprechenden Messbereichen der BAB 23 zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h fest und ahndeten die Verstöße. Der Fahrer eines VW, den die Beamten nach Abzug einer Toleranz mit vorwerfbaren 177 km/h aus dem Verkehr zogen, muss neben dem Bußgeld in einer Höhe von 1.200 Euro mit der Eintragung zweier Punkte im deutschen Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes in Flensburg sowie mit einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen. Vier weitere Autofahrer müssen ihren Führerschein voraussichtlich für einen Monat abgeben. Sie erwarten neben entsprechenden Punkten in Flensburg verschiedene Bußgelder zwischen 160 und 240 Euro. Das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg wird im Rahmen der Bekämpfung der Unfallursache „Geschwindigkeit" weiterhin regelmäßig derartige Kontrollen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden. Schlussendlich appelliert die Polizei an die Verkehrsteilnehmer grundsätzlich ein Augenmerk auf die gefahrene Geschwindigkeit zu haben, um den notwendigen Bremsweg nicht unnötig zu verkürzen und somit die Gefahr eines Unfalls mit schwerwiegenden Folgen weitestgehend zu minimieren. Achten sie auf Ihre Geschwindigkeit und behalten Sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Ihre Mitmenschen werden es Ihnen danken.

