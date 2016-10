POL-SE: Kreis Pinneberg, Halstenbek / Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und um Verbreitung durch die Medien

Bad Segeberg (ots) – Seit gestern Abend (Samstag, den 8. Oktober 2016, 19 Uhr) wird ein 61-jähriger Mann aus dem Kreis Pinneberg vermisst. Herr Peltret verließ die Räumlichkeiten eines Seniorenzentrums in Halstenbek gegen 19 Uhr in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet dringend um Hinweise aus der Bevölkerung und Verbreitung der Fahndung durch die Medien. Eine Personenbeschreibung des orientierungslosen Mannes liegt vor: Herr Peltret ist 1,73 Meter groß, wiegt etwa 63 Kilogramm und hat eine schlanke Figur. Er hat kurze graue Haare, eine hohe Stirn und eine große Nase. Er trägt vermutlich eine dunkle Hose, ein dunkles Polo-Shirt mit hellem Kragen und helle Sportschuhe. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise auf den derzeitigen Aufenthaltsort der Person bitte umgehend an die 110! Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de