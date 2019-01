Bad Segeberg (ots) – Am 1. Januar 2019 ist das Polizei- Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg (PABR Pinneberg) aufgrund der räumlichen Zusammenlegung aller Fachdienste des PABR Pinneberg am Standort Elmshorn offiziell in PABR Elmshorn umbenannt worden. Im Jahre 2010 fusionierte das Polizeiautobahnrevier Elmshorn (PAR Elmshorn) mit dem Polizeibezirksrevier Pinneberg (PBR Pinneberg). Es entstand das PABR Pinneberg mit den Fachdiensten Bundesautobahn (FD BAB) und Bezirk (FD Bezirk). Acht Jahre lang agierten die Kolleginnen und Kollegen von zwei Standorten aus. Während sich der FD BAB bestehend aus Präsenzdienst sowie Schwerlast- und Gefahrgutdienst am Standort Elmshorn in der Wittenberger Straße befand, versahen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FD Bezirk ihren Dienst am Standort Pinneberg in der Elmshorner Straße. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Dieser Umstand änderte sich am 12. Dezember 2018 mit dem Auszug des FD Bezirk aus dem Dienstgebäude in Pinneberg. Der Schwerpunktdienst, der Geschwindigkeitsdienst sowie der Ermittlungsdienst Umwelt Verbraucherschutz und Verkehr (ED UVS/V) bezogen die neu angemieteten Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe zum FD BAB. Postalisch ist das frisch vereinte PABR Elmshorn (offizielle Bezeichnung seit dem 1. Januar 2019) unter der Anschrift Wittenberger Straße 12 in 25337 Elmshorn zu erreichen. Die Telefonnummer für sämtliche Belange des PABR Elmshorn lautet 04121-4092-0. Der für den Kreis Pinneberg zuständige Umweltdienst der Polizei verfügt ab sofort über die Durchwahl 60. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

