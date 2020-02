Bad Segeberg (ots) – Am Dienstag, den 04.Februar, wurden ein 17 Jähriger und ein 18 Jähriger aus Schenefeld festgenommen, nachdem sie durch ein Fenster in einen Einkaufsmarkt in Waldenau eingebrochen waren. Nachdem in den frühen Morgenstunden auf der Rückseite ein geöffnetes Fenster und zwei Personen in dem Einkaufsmarkt entdeckt und der Polizei gemeldet worden waren, wurde das Gebäude von der Polizei umstellt und anschließend von Diensthundeführern durchsucht. Um 05:20 Uhr wurden die beiden Verdächtigen im Gebäude festgenommen. Ein Verdächtiger wurde von einem Diensthund während der Festnahme gebissen und leicht verletzt. Die ärztliche Versorgung der Verletzung erfolgte im Polizeigewahrsam, dem die beiden Verdächtigen zugeführt wurden. Nach ersten Ermittlungen hatten die Verdächtigen bereits am Vortage Kennzeichen gestohlen und an einem abgemeldeten Mercedes montiert. Mit diesem silberfarbenen Mercedes fuhren sie in der Nacht zu ihrem Tatort. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: presseportal.de