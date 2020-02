"Ruhe vor dem Sturm": DWD warnt vor stürmischem Wetter Norddeutschland muss sich von Sonntag an auf stürmisches Wetter einstellen. An den Küsten können nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) teils sogar orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten von 100km/h und mehr auftreten. "Diese Woche sorgt Hoch "Frank" noch für Ruhe vor dem Sturm, ab Son

Konzept für visionären Nahverkehr hofft auf Bundesförderung Ein visionäres Verkehrsprojekt für Kiel hat nach Universitätsangaben Chancen auf Fördermittel des Bundes. Das Vorhaben für eine Kombination aus autonom fahrenden Bussen und Förde-Fähren sei vom Bundesforschungsministerium in die letzte Auswahlrunde eines Wettbewerbs um Innovationsnetzwerke der Zukun

Damentennis - Ohne Kerber und Görges: Fed-Cup-Team will zur neuen Endrunde Florianopolis (dpa) - Für den Normalverbraucher sind es Traumreisen, für das deutsche Damentennis-Team ist es der pure Stress. Nach den Australian Open in Melbourne ist die DTB-Auswahl im Fed Cup nun in Brasiliens Küstenstadt Florianopolis gefordert. Obwohl der neue Kapitän Rainer Schüttler auf die

Steinbach besucht schwimmendes Haus: Forscher sieht Siedlung Das schwimmende Haus auf dem Bergheider See könnte nach Vorstellungen von Fraunhofer-Institutsleiter Matthias Klingner zu einer Siedlung auf dem Wasser und an Land ausgebaut werden. Seine Vision von einem weiteren Haus auf dem Wasser und acht Bauten auf dem Festland schilderte er nach Angaben des Br

Erneut Sprengung von Weltkriegsbomben auf Tesla-Gelände Kampfmittel-Experten wollen an diesem Freitag drei weitere Weltkriegsbomben auf dem Gelände der geplanten Fabrik des US-Elektrobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) sprengen. Um die Sprengstellen sei ein Sperrkreis von 600 Metern eingerichtet worden, teilte die Gemeinde am Donnerstag mit. Die Aktio

80-Jährige erleidet Rauchvergiftung: Hausbrand in Trittau In Trittau (Kreis Stormarn) hat es am Donnerstag in einem Einfamilienhaus gebrannt. Eine 80 Jahre alte Bewohnerin, die sich im Haus befand, erlitt eine Rauchvergiftung. Das Feuer habe sich über ein Treppenhaus bis zum Dachboden ausgebreitet, teilte die Polizei mit. Einsatzkräfte der Feuerwehr löscht

Münzsammlung entwendet: 92-Jähriger in Wohnung beraubt Eine Diebin hat einen 92 Jahre alten Lübecker in dessen Wohnung beraubt und die Münzsammlung mitgehen lassen. Die Frau habe am Mittwoch unter einem Vorwand an der Tür des alten Mannes geklingelt, ihn in ein Gespräch verwickelt und dabei etwas in die Augen gesprüht, teilte die Polizei am Donnerstag m

Vernachlässigtes Kind: Jugendamt zum Pfleger bestellt Im Fall des vernachlässigten fünfjährigen Mädchens aus Eberswalde hat das Jugendamt die Pflege übernommen. Das Amtsgericht habe das Jugendamt des Landkreises Barnim zum Pfleger für das Kind bestellt, sagte Kreissprecher Oliver Köhler am Donnerstag auf Nachfrage. Weitere Angaben dazu machte er nicht.