POL-SE: Kreis Pinneberg – Polizei bittet nach mehreren Einbrüchen im Kreisgebiet um Hinweise aus der Bevölkerung

Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Pinneberg zu mehreren Einbrüchen gekommen. Unbekannte Täter stiegen in Häuser, Gewerbeobjekte, eine öffentliche Einrichtung sowie in eine Wohnung ein und erbeuteten insbesondere Bargeld und Schmuck. Die Polizei sucht weitere Zeugen. In Pinneberg verschafften sich bisher unbekannte Täter in der vergangenen Nacht zwischen 00:40 Uhr und 1 Uhr in der Früh gewaltsam einen Zugang zu einer Bäckerei im Wedeler Weg. In derselben Nacht kam es in der Straße Ohlenhoff in Tornesch ebenso zu einem Einbruch in eine weitere Filiale der Konditorei. In diesem Fall erbeuteten die Diebe einen Tresor aus dem Innenraum der Stadtbäckerei. Gestern Vormittag konnte zudem eine eingeschlagene Scheibe zu einem Büroraum einer städtischen Kindertagesstätte in der Richard-Köhn-Straße festgestellt werden. Über eventuelle Beute liegen der Polizei bislang keine Erkenntnisse vor. In Elmshorn drangen die Diebe am Abend des 22. Oktober 2016 jeweils gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Holunderstraße (Tatzeit gegen 20.30 Uhr) sowie in der Ollnsstraße (Tatzeit 15:30 Uhr bis 19.15 Uhr) ein, durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten der Häuser und entwendeten insbesondere Schmuck. Ebenfalls am Samstagabend in der Zeit von 17 Uhr und 23 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im Friedrichshulder Weg in Halstenbek und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Schlussendlich erbeuteten bislang unbekannte Täter in Elmshorn eine dreistellige Summe an Bargeld und zwei Elektrogeräte im Rahmen eines Einbruchs in eine Betreuungsstätte in der Mühlenstraße. Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 sowie die Beamten der Kriminalpolizei Elmshorn unter 04121-8030 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de