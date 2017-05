POL-SE: Kreis Pinneberg – Polizei bittet um Zeugenhinweise nach zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten – Verursacher flüchtig

Bad Segeberg (ots) – Im Kreis Pinneberg ist es gestern Nachmittag nahezu zeitgleich gegen 15:30 Uhr in Bönningstedt und Tornesch zu jeweils einem Verkehrsunfall gekommen, bei denen insgesamt vier Personen, drei davon Kinder verletzt wurden. Die Unfallverursacher sind in beiden Fällen trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen flüchtig. Die Polizei sucht nun Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben und Angaben dazu machen können. In Bönningstedt fuhr ein VW Golf auf der Kieler Straße in Richtung Hamburg, Höhe Schwarzer Weg, einem davor verkehrsbedingt wartenden Mercedes auf. Anschließend sei der VW-Fahrer laut Zeugenaussagen aus dem Fahrzeug ausgestiegen und in Richtung Goosmoortwiete davon gelaufen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Fahrerin des Mercedes sowie ihre im Fahrzeug befindlichen fünf- und achtjährigen Kinder erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen und mussten durch Rettungskräfte zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der am Unfallort zurückgelassene und verunfallte VW Golf wurde zur weiteren Spurensicherung von den Polizeibeamten sichergestellt. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 9.000 Euro geschätzt. Der flüchtige Fahrer des VW wird beschrieben als 20 Jahre alter, schlanker, ca. 1,70 m – 1,75 m großer Mann mit dunklen, kurzen Haaren. Er soll einen dunklen Pullover und eine blaue Jeans getragen haben. Die Polizeistation Bönningstedt bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum unbekannten Fahrer unter 040-55601090. In Tornesch befuhr ein zehnjähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße Großer Moorweg und wurde im Kreisverkehr beim Überqueren der Ahrenloher Straße von einem Lkw touchiert, welcher aus Richtung Großer Moorweg rechts in die Ahrenloher Straße abbog. Das Kind stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Lkw-Fahrer sei anschließend laut Angaben des Kindes angehalten und habe sie in gebrochenem Deutsch gefragt, ob alles in Ordnung sei. Als das Kind, während es das Fahrrad auf den Bürgersteig schob, nicht geantwortet habe, sei der Fahrer zurück in den Lkw gestiegen und habe seine Fahrt in Richtung BAB 23 fortgesetzt. Am Fahrrad des Kindes entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Die Polizeistation Uetersen sucht nun einen etwa 30-50 Jahre alten Mann mit kurzen, hellbraunen Haaren. Der Unfallverursacher soll ein grau/blaues T-Shirt und eine braune Hose getragen haben. Zur Herkunft des Mannes gibt es derzeit keine Erkenntnisse. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Lkw mit Anhänger und ausländischen Kennzeichen gehandelt haben. Hinweise zum Unfallhergang, zum Fahrzeug und zum Fahrer nimmt die zuständige Polizei in Uetersen unter 04122-70530 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Seyma Stephan Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: seyma.stephan@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

