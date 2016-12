POL-SE: Kreis Pinneberg – Polizei erbittet Hinweise nach mehreren Fahrzeugaufbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Im Kreis Pinneberg sind am gestrigen Tage mindestens vier Autos aufgebrochen worden, infolgedessen die Polizei weitere Zeugen sucht. In Quickborn drangen bisher unbekannte Täter zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in den Innenraum zweier auf jeweils einem Parkplatz einer Reitanlage abgestellter Fahrzeuge ein, indem sie die auf der Beifahrerseite gelegene Fensterscheibe eines Suzuki sowie eines VW Golfs zerstörten. Neben den entstandenen Sachschäden durch die gewaltsamen Aufbrüche der Fahrzeuge in der Ulzburger Landstraße und im Immenhorstweg erbeuteten die Diebe jeweils eine Handtasche samt Inhalt. In Pinneberg schlugen die Täter am Nachmittag auf einem P&R Parkplatz im Kleinen Reitweg zu. Zeugen entdeckten eine eingeschlagene Seitenscheibe bei einem Mercedes-Benz und verständigten die Polizei. In Elmshorn zerstörten Unbekannte in der Zeit von 15 Uhr bis etwa 4 Uhr in der Früh die hintere linke Fensterscheibe eines unter einem Carport in der Köllner Chaussee abgestellten Mercedes-Benz mit einem Ziegelstein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Aufbrüchen geben können. Etwaige Beobachtungen und Hinweise bitte unter 04121-8030 an die Kriminalpolizei Elmshorn oder unter 04101-2020 an die Kriminalpolizei Pinneberg. Vor dem aktuellen Hintergrund rät die Polizei erneut, keine Wertgegenstände im Fahrzeuginneren aufzubewahren. Insbesondere sichtbar an der Windschutzscheibe angebrachte Navigationshalterungen lassen Rückschlüsse auf ein entsprechendes Navigationsgerät im Handschuhfach zu und bieten den Dieben auf ihrem Beutezug einen zusätzlichen Anreiz. Auch im Fußraum, im Kofferraum oder in der Mittelkonsole sichtbar gelagerte Gegenstände erhöhen die Gefahr, Opfer eines Kfz-Aufbruchs zu werden. Eine auf dem Beifahrersitz sichtbar abgelegte Handtasche stellt nahezu eine Einladung zum PKW-Aufbruch dar. Ein derartig leichtsinniges Verhalten ist unbedingt zu vermeiden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de