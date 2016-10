POL-SE: Kreis Pinneberg – Polizei erbittet Hinweise nach zwei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Im Kreis Pinneberg ist es am gestrigen Tage zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Appen und Quickborn gekommen, infolgedessen die Diebe insbesondere Schmuck und Bargeld erbeutet haben. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Nachbarschaft. Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 7 Uhr am Morgen und 18 Uhr am Abend gewaltsam einen Zugang zu einem Haus im Moorweg in Appen, betraten die Räumlichkeiten des Objekts und durchwühlten mehrere Zimmer. Anschließend gelang ihnen samt Beute die Flucht in unbekannte Richtung. In Quickborn waren die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Sandkehre betroffen. Hier drangen die Täter auf ihrer Jagd nach Beute in der Zeit von 17 Uhr am Nachmittag und 22 Uhr am späten Abend in das Haus ein. Hinweise zu den Einbrüchen nehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de