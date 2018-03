Bad Segeberg (ots) – Bereits Anfang Februar haben Beamte des Schwerlasttrupps des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg auf dem Parkplatz Holmmoor-Ost an der Autobahn 7 einen mit 30.000 Litern Diesel beladenen Tanklastzug aufgrund gravierender Mängel an der Bremsanlage stillgelegt, da die Bremse im Fall einer Vollbremsung vermutlich versagt hätte. Seit Beginn des Jahres kontrollierten die Beamten des Schwerlasttrupps mehrere Lastwagen im Hinblick auf technische Mängel. Bei fast allen Lastwagen stellten sie verschiedene Mängel, insbesondere an den Bremsanlagen, an Teilen der Lenkung sowie an den Beleuchtungsanlagen fest. Nach einer Überprüfung durch einen Gutachter untersagten die Beamten bei mehr als der Hälfte der gezielt kontrollierten Fahrzeuge aufgrund erheblicher Mängel die Weiterfahrt. Neben den technischen Mängeln stellten die Beamten ebenso Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie Überladungen der Lastwagen fest. Die Vielfältigkeit an Verstößen und das hohe Gefahrenpotential durch technische Mängel an Lastwagen nehmen die Beamten des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Pinneberg zum Anlass, die entsprechenden Kontrollen weiter zu intensivieren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de