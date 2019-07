Bad Segeberg (ots) – Den Ermittlern der SOKO Wohnung ist ein Schlag gegen eine Gruppierung von vermutlichen Wohnungseinbrechern im Zusammenhang mit mehreren Einbruchstaten im Großraum Uetersen und Pinneberg gelungen. Nach mehrwöchigen Ermittlungen haben Spezialeinsatzkräfte in der Nacht zum Dienstag gegen 2:40 Uhr in der Theodor-Storm-Straße in Uetersen einen 25-jährigen Pinneberger und einen 31-Jährigen aus Tornesch festgenommen. Die Ermittler hatten unmittelbar aktuelle Hinweise erlangt, dass die Tatverdächtigen kurze Zeit zuvor einen Einbruch im Bereich Heidgraben begangen haben. Die Tatverdächtigen versuchten zunächst, sich in ihrem Auto mit hoher Geschwindigkeit der Festnahme zu entziehen. Hierbei kamen drei Einsatzfahrzeuge der Polizei und das Auto der Tatverdächtigen zu Schaden. In dem gestoppten Fahrzeug stießen die Ermittler nach der erfolgten Festnahme auf mehrere Schmuckgegenstände und Tatwerkzeug. Im weiteren Verlauf stellten die Beamten einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Heidgraben fest. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Tatverdächtigen Zutritt zu dem Haus und entwendeten Schmuck und Uhren. Die Bewohner des betroffenen Hauses bemerkten den Einbruch zunächst nicht, da sie nicht zu Hause waren. Bei sich anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen bei den Festgenommenen stellten die Polizeibeamten weitere Beweismittel sicher. Die Ermittler der SOKO Wohnung prüfen nun, ob die Beiden für weitere nächtliche Einbrüche, insbesondere im Bereich Wedel, Elmshorn und Pinneberg, in Betracht kommen. Ein Richter beim Amtsgericht Itzehoe hat gegen die beiden Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe Haftbefehle wegen Wiederholungsgefahr erlassen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

