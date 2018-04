Bad Segeberg (ots) – Seit über einem Jahr ist es aus einer Gruppe um einen 19-jährigen Haupttäter aus Uetersen heraus immer wieder zu Gewaltstraftaten in Uetersen und Elmshorn gekommen. Nach umfangreichen Ermittlungen durch die Ermittlungsgruppe (EG) Jugend der Kriminalpolizei Pinneberg konnten zu den begangenen Delikten insgesamt sieben Täter ermittelt werden, gegen die Anfang der Woche polizeiliche Maßnahmen vollstreckt wurden. Neben den laufenden Strafverfahren wurden bei dem Haupttäter sowie den sechs weiteren Tatbeteiligten auf Anordnung des Amtsgerichts Itzehoe Wohnungsdurchsuchungen zum Auffinden von weiteren Beweismitteln in Uetersen, Tornesch, Elmshorn und Hamburg durchgeführt und Gefährderansprachen gehalten. Neben dem 19-jährigen Haupttäter aus Uetersen waren in wechselnden Konstellationen ein 22-jähriger aus Elmshorn, ein 28-jähriger aus Tornesch, ein 22-jähriger aus Hamburg und drei 18-, 19- und 29-jährige aus Uetersen an den Taten beteiligt. Die EG Jugend wird die Gruppe auch weiterhin im Focus behalten und bei Straftaten konsequent einschreiten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de