POL-SE: Kreis Pinneberg – Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es im Kreisgebiet zu mehreren Einbrüchen in Gewerbeobjekte gekommen, infolgedessen die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung bittet. Der erste Einbruch ereignete sich in der Zeit von Freitagnachmittag, 13 Uhr, bis Samstagmorgen um 7.30 Uhr in der Pinneberger Innenstadt. Bisher unbekannte Täter zerstörten eine gläserne Fensterscheibe einer Arztpraxis im Bereich der Fußgängerzone, stiegen in die Praxis ein und durchsuchten diverse Schränke und Schubladen. Im Ergebnis entwendeten sie eine geringe Menge an Bargeld sowie mehrere Briefmarken und flüchteten unentdeckt samt Beute von der Straße Am Rathaus aus in unbekannte Richtung. In derselben Nacht scheiterten Unbekannte bei dem Versuch in ein Fitnesscenter in der Franz-Kruckenberg-Straße in Uetersen einzusteigen. Den Tätern war es in der Zeit von Freitagabend, 23 Uhr, bis zum Samstagmorgen um 9.40 Uhr nicht gelungen, in das Fitness-Studio in dem reinen Gewerbegebiet am Ortsrand einzudringen. Aufgrund ihrer Bemühungen verursachten sie jedoch einen Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 1.800 Euro. Bei dem dritten betroffenen Objekt handelt es sich um einen ebenfalls in einem Gewerbegebiet ansässigen Autoservice aus Elmshorn. Im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Freitagabend und 8 Uhr am Folgetag betraten bisher unbekannte Personen das mit einem Zaun umfriedete Gelände, drangen gewaltsam in einen auf dem Gelände befindlichen Bungalow ein und entwendeten eine Spardose mit einem geringen Bargeldbetrag. In Quickborn eilten Polizeibeamte am Sonntag, den 25. September 2016, gegen Mitternacht aufgrund eines Einbruchalarms zu einer Tankstelle im Bereich des Famila-Marktes in der Pascalstraße und stellten vor Ort eine mittels zweier Gully-Deckel eingeworfene Fensterscheibe fest. Zwei bisher unbekannte Täter hatten zuvor den Verkaufsraum betreten und diverse Tabakwaren entwendet, ehe sie samt der Zigarettenstangen mit einem PKW aus dem Gewerbegebiet an der Bundesautobahn 7 in unbekannte Richtung die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei an den Standorten Pinneberg und Elmshorn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise. Insbesondere Verkehrsteilnehmer und Passanten, die sich in den besagten Zeiträumen in unmittelbarer Nähe zu den entsprechenden Tatorten befunden haben, werden gebeten, etwaige Beobachtungen oder sonstige Auffälligkeiten bei der Polizei zu melden. Wer Hinweise zu den Diebstählen geben kann meldet sich bitte unter 04101-2020 bei der Kriminalpolizei Pinneberg oder unter 04121-8030 bei der Kriminalpolizei Elmshorn. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de