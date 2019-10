Bad Segeberg (ots) – Am Montag den 28. Oktober versuchten Täter in zwei Wohnungen in Halstenbek und Schenefeld einzubrechen. Die Polizei sucht Zeugen. In beiden Fällen wurde versucht die Terrassentür der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus gewaltsam aufzubrechen. In Halstenbek stellte der Wohnungsinhaber gegen 19:00 Uhr fest, dass die Terrassentür seiner Wohnung in der Hartkirchener Chaussee Beschädigungen aufwies, jedoch nicht geöffnet worden war. In Schenefeld waren die Täter durch eine Nachbarin bemerkt worden, als diese um 18:25 Uhr ebenfalls versuchten im rückwärtigen Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Distelkoppel eine Terrassentür aufzubrechen. Die drei dunkel gekleideten Täter flüchteten unerkannt zu Fuß in Richtung Teichweg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 2020 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Claus Volkenandt Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Claus.Volkenandt@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

