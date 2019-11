Bad Segeberg (ots) – Zu zwei Einbrüchen kam es am Montag, den 18.11.2019, in Trappenkamp und in Rickling. In Trappenkamp haben es ein oder mehrere bislang unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus im Birkengrund abgesehen und entwendeten aus diesem Schmuck und Bargeld, nachdem sie sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafften. Ebenfalls ein Einfamilienhaus traf es in der Möhlenkoppel in Rickling. Auch in diesem Fall gelangte man durch Gewaltanwendung in das Gebäudeinnere und entwendete Schmuck und Bargeld. In beiden Fällen ereigneten sich die Taten zwischen 4 Uhr morgens und 19 Uhr. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04101 / 2020 mit Hinweisen zu melden, die zur Aufklärung der Taten führen können. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Michael Franke Telefon: 04551 / 2020 E-Mail: OeA.BadSegeberg.PD@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de