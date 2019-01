Bad Segeberg (ots) – In den Kreisen Segeberg und Pinneberg haben in jüngster Vergangenheit Trickbetrüger abermals versucht ältere Menschen telefonisch zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu bringen. Allein am gestrigen Mittwoch setzten sich insgesamt acht Senioren aus Kaltenkirchen, Bad Segeberg, Struvenhütten, Klein Rönnau und Sülfeld auf Grund falscher Polizeibeamter mit der „richtigen“ Polizei in Verbindung. Ersten Ermittlungen zufolge stellte sich der Anrufer als Polizist vor und behauptete, dass man entweder mehrere Einbrecher gefasst habe oder es zu Einbrüchen in der Nachbarschaft gekommen sei. Anschließend fragte dieser nach Wertgegenständen. Zu Schäden kam es nach aktuellem Stand in diesen Fällen nicht. In dem Zusammenhang wird noch einmal auf diese Betrugsmasche hingewiesen. Seien Sie kritisch und lassen Sie sich bitte nicht unter Druck setzen! Legen Sie den Hörer auf, sobald Ihnen etwas merkwürdig erscheint und machen Sie Fremden gegenüber bitte keine Angaben zu finanziellen oder persönlichen Verhältnissen! Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Internet unter dem Link https://www.sch leswig-holstein.de/DE/Landesregierung/POLIZEI/Praevention/Senioren/_a rtikel/FalschePolizistenAmTelefon/falschePolizistenAmTelefon_start.ht ml. Weitere eventuell geschädigte Personen werden gebeten, Kontakt mit der Kriminalpolizei Bad Segeberg unter 04551/884-0 aufzunehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de