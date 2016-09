POL-SE: Kreis Segeberg, Kreis Pinneberg / Betrüger geben sich am Telefon als Kriminalbeamte aus

Bad Segeberg (ots) – Erneut ist es zu betrügerischen Anrufen bei älteren Menschen im Kreisgebiet gekommen. So täuschte am Montag ein Betrüger einer 73-jährigen Frau vor, dass er Kriminalbeamter sei. Der Betrüger teilte der Angerufenen aus einem Dorf in der Nähe von Bad Bramstedt mit, dass eine Verbrecherbande ihr Konto gehackt habe. Wenn sie nicht umgehend das Geld von ihrem Konto abhebe, würden Kriminelle ihr Konto leerräumen. Die Angerufene ließ sich durch die professionelle Gesprächsführung so beeinflussen, dass sie sich zweimal einen vierstelligen Bargeldbetrag von ihrem Geldinstitut auszahlen ließ. Das abgehobene Geld hinterlegte sie, wie vom Anrufer gewünscht, an einem Ort unweit ihrer Wohnanschrift. Der Anrufer habe ihr eingeredet, dass die polizeilichen Ermittlungen absolut vertraulich sind und sie auf keinem Fall mit irgendjemanden über die Sache sprechen dürfe. Am gestrigen Tage wurde die Geschädigte misstrauisch und informierte die Polizei. Auch in Quickborn versuchte ein Betrüger die gleiche Masche bei einer 83 Jahre alten Frau. In diesem Fall kam es glücklicherweise zu keiner Geldübergabe, da Bankangestellte skeptisch wurden und die kontobevollmächtigte Angehörige informierten. Allein bei der Polizei in Schenefeld sind in den letzten Tagen acht Versuchsfälle angezeigt worden, bei denen Betrüger die Anrufer mit dem „Enkeltrick“ um ihr Erspartes bringen wollten. Die Polizei weist darauf hin, niemals telefonisch Fragen zu Vermögensverhältnissen, Passwörtern oder Kontodaten zu beantworten. Weder die Staatsanwaltschaft noch die Polizei würden solche sensiblen Daten am Telefon erfragen. Die Telefonnummern der Angerufenen erlangen Betrüger häufig über den Telefonbucheintrag. Daher sollte in derartigen Einträgen der Vorname gegebenfalls abgekürzt und die Anschrift nicht erwähnt werden. Die Betrüger verfügen über technische Möglichkeiten, eine falsche Telefonnummer im Display des Angerufenen erscheinen zu lassen. Bestehen Zweifel an der Echtheit des Anrufers, sollte man sich Name und Dienststelle des Anrufers notieren, das Gespräch beenden und die örtliche Polizei informieren. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de