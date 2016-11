POL-SE: Kreis Segeberg / Polizei erbittet Hinweise nach Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei bittet nach mehreren Einbrüchen am gestrigen Donnerstag, den 17.11.16, um Hinweise aus der Bevölkerung. In Bornhöved kam es zwischen 14.30 und 17.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Johannestal. Eventuelles Stehlgut ist noch nicht bekannt. Am gleichen Tag wurde außerdem in der Zeit von 13.30 Uhr bis 19.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Geschendorfer Dorfstraße eingebrochen. Hier entwendeten der oder die Täter etwas Bargeld. In Sülfeld verschafften sich Einbrecher gestern zwischen 16.15 und 21.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Bungalow in der Straße “ Zuckerhut.“ Hier wurde Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat in den Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Zudem wurden in Bad Bramstedt am frühen Donnerstagabend Einbrüche in fünf Kellerräume in zwei Mehrfamilienhäusern in der Graf-Stolberg-Straße festgestellt. Hier bittet die Polizei Bad Bramstedt unter 04192-39110 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de