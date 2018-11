Bad Segeberg (ots) – Zwischen dem 03. November und dem 04. November 2018 ist es im Nahbereich von Kaltenkirchen zu insgesamt acht Wohnungseinbrüchen gekommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, verschafften sich die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu Objekten in der Hauptstraße in Fuhlendorf, der Holstenstraße in Sievershütten, im Stormarnring in Bad Bramstedt, im Wiesenweg in Kattendorf sowie in der Gartenstraße und der Dorfstraße in Hasenkrug. Weiterhin kam es zu Versuchstaten im Rhinkatenweg in Henstedt-Ulzburg und in der Straße Am Hang in Kattendorf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Pinneberg unter 04101-2020 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de