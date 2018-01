Bad Segeberg (ots) – Aufgrund der derzeitigen Witterung und der anhaltenden Schneefälle ist es bis zum frühen Nachmittag im Kreis Segeberg zu ca. 50 Verkehrsunfällen gekommen. In den meisten Fällen blieb es bei Blechschäden. Vereinzelnd wurden einige Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Erkenntnisse über schwere Verletzungen liegen zu jetzigem Zeitpunkt nicht vor. Am Vormittag kam es auf der BAB 21 aufgrund der Straßenverhältnisse zu mehreren Verkehrsbehinderungen. Im Bereich der Anschlussstelle Segeberg Nord hatten LKW Probleme bei der Auf- und Abfahrt von der Autobahn. Zwischen Negernbötel und Hamdorf kam gegen 12:00 Uhr ein Linienbus nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Die Fahrgäste mussten mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Bus geholt werden. Einige Fahrgäste verletzten sich bei dem Unfall leicht. Ein weiterer Linienbus verunfallte um 11:50 Uhr bei Trappenkamp, in dem westlichen Kreisel der Autobahnbrücke über die BAB 21. Auch hier kam der Bus nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Außenschutzplanke. Nach jetzigem Erkenntnisstand blieben die sechs Fahrgäste unverletzt. Insgesamt ist mit weiteren Behinderungen zu rechen. Die Polizei fordert die Verkehrsteilnehmer auf, ihre Fahrweise den Witterungsbedingungen anzupassen. Auch rät die Polizei den Bürgern Wälder oder ähnliche Baumbestände zu meiden. Wegen der Schneelast sind bereits diverse Äste abgerochen und heruntergefallen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de