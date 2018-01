Bad Segeberg (ots) – Im Rahmen der Bekämpfung der Wohnungseinbruchdiebstähle in den Kreisen Pinneberg und Segeberg hat das Amtsgericht Bad Segeberg die Anhalte- und Sichtkontrollen gemäß § 180 Abs. 3 LVwG erneut verlängert. Aufgrund gleichbleibend hoher Zahlen in dem Deliktsbereich wurden die Anhalte- und Sichtkontrollen in: – Dem Landkreis Pinneberg (mit der Zuständigkeit der Polizeireviere Pinneberg, Rellingen, Wedel und Elmshorn) – Dem Stadtgebiet Norderstedt (mit der Zuständigkeit des Polizeireviers Norderstedt) – Dem Gebiet der Städte Kaltenkirchen und Bad Bramstedt, der Gemeinden Henstedt-Ulzburg, Ellerau, Boostedt und Tangstedt (bei Norderstedt) sowie der Ämter Bad Bramstedt-Land, Kisdorf und Kaltenkirchen Land (mit der Zuständigkeit des Polizeireviers Kaltenkirchen verlängert. Die aktuelle Anordnung gilt bis zum 15.02.2018. Die bisherigen Kontrollen der Polizei fanden bei den betroffenen Verkehrsteilnehmern sowie bei den Anwohnern stets großen Zuspruch. Derartige Maßnahmen dienen der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, da sie einen wichtigen Beitrag leisten, Täter zu überführen und damit die Zahl der Einbrüche zu reduzieren. Die im Rahmen der Kontrollen gewonnenen Erkenntnisse wertet die Polizei mit dem Ziel Bandenstrukturen zu erkennen und die Bewegung verdächtiger Personen nachvollziehen zu können sorgfältig aus. Näheres zu den Anhalte- und Sichtkontrollen ist der Homepage der Landespolizei unter www.polizei.schleswig-holstein.de unmittelbar zu entnehmen. Unter der Rubrik Einbruchsbekämpfung sind darüber hinaus die zehn FAQs zur Einbruchsbekämpfung gelistet. Unverändert gilt der Grundsatz, bei verdächtigen Wahrnehmungen schnellstmöglich den Notruf der Polizei zu wählen. Die 110 ist ein elementarer Baustein bei der Bekämpfung der Einbruchskriminalität. Neben den wirtschaftlichen Folgen eines jeden Einbruchs sind die psychischen Belastungen für die Opfer erheblich. Vor diesem Hintergrund ist jeder Einbruch ein Einbruch zu viel. Bezugsmeldungen zu den Anhalte- und Sichtkontrollen finden Sie u.a. unter folgenden Links: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3802568 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3799619 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/3793930 Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

