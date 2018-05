Bad Segeberg (ots) – Seit Anfang Mai ist Polizeioberrat Jochen Drews der neue Leiter der Kriminalpolizei für die Kreise Segeberg und Pinneberg. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeidirektor Ingo Minnerop an. Dieser hat einen neuen Aufgabenbereich übernommen – als Referatsleiter für Kriminalitätsbekämpfung und Kriminalprävention im Innenministerium. Jochen Drews leitete zuletzt bei der Polizeidirektion Bad Segeberg den Stabsbereich für Polizeilichen Aufgabenvollzug und Einsatzgeschehen. Davor war er Revierleiter in Norderstedt. Auch die kriminalpolizeiliche Arbeit ist ihm bereits geläufig: In den Jahren 2011 bis 2013 war Jochen Drews Leiter der Kriminalpolizeistelle Itzehoe. Der 41-jährige zweifache Familienvater aus dem Kreis Pinneberg hat sich bereits einen ersten Eindruck verschafft und freut sich auf die neue Aufgabe. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de