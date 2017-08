Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Wochenende ist es im Bereich der Polizeidirektion Bad Segeberg zu mehreren schweren Motorradunfällen gekommen, bei denen sieben Menschen schwer verletzt wurden und ein Mensch sogar tödlich verunglückte. Bereits am Freitagabend kam ein 22jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Pinneberg gegen 19 Uhr auf der Barmstedter Str. in Ellerhoop ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und verunglückte. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Seine 18 Jahre alte Mitfahrerin aus Hamburg erlitt sogar lebensgefährliche Verletzungen. Nur wenige Minuten zuvor übersah ein 65 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Kreis Pinneberg auf der Prisdorfer Str. in Pinneberg beim Abbiegen in die Berliner Str. einen entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der 53 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Kreis Pinneberg wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An der selben Örtlichkeit kam es am darauffolgenden Samstag gegen 15:30 Uhr zu einem nahezu identischen Unfallhergang, bei dem ein 41jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Pinneberg schwer verletzt wurde. Auch hier übersah ein 30jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Pinneberg beim Abbiegen das entgegenkommende Motorrad. Darüber hinaus ereigneten sich am Sonntag drei weitere Alleinunfälle. Hierbei wurden in Rohlstorf ein 25 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Stormarn sowie in Lutzhorn ein 57 Jahre alter Motorradfahrer aus dem Kreis Ostholstein schwer verletzt, nachdem sie von der Fahrbahn abgekommen waren. Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer aus Hamburg kam in der Gemeinde Tensfeld auf der Blunker Landstr. ebenfalls von der Fahrbahn ab, verunglückte jedoch derart schwer, dass er bereits an der Unfallstelle an seinen Verletzungen verstarb. Den Abschluss dieser bedrückenden Bilanz bildete ein Unfall, der sich in der vergangenen Nacht kurz nach 24 Uhr in Henstedt-Ulzburg ereignete. Hier übersah ein 31 Jahre alter Pkw-Fahrer aus dem Kreis Pinneberg beim Abbiegen von der Straße Kisdorfer Feld in die Straße Heidkoppel das entgegenkommende Motorrad und es kam zum Zusammenstoß. Der 58 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Kreis Segeberg wurde hierbei schwer verletzt. Insgesamt entstand bei den Unfällen ein Sachschaden von etwa 20.000,- EUR. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Markus Bitter Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0151-11717416 E-Mail: Markus.Bitter@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de