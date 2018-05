Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen ist es in Krems II zu einem Brand einer Lagerhalle gekommen. Um 09:33 Uhr erhielt die Polizei die Meldung über den Brand in der Gölser Dorfstraße. Am Einsatzort brannte eine ca. 20 x 20 m große Lagerhalle. Ein Übergreifen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte durch den Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die weiteren Ermittlungen dazu übernommen. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Weitere Angaben zu dem Brand sind der Meldung der Feuerwehr unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68034/3945107 zu entnehmen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Arnd Habermann Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0151-11717416 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de