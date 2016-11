POL-SE: Kummerfeld – Negative Bilanz einer Beleuchtungskontrolle

Bad Segeberg (ots) – Im Rahmen der Schulwegsicherung hat die Polizei am Morgen im Bereich der Prisdorfer Straße die Fahrräder von Schulkindern kontrolliert. Das Ergebnis ist erneut erschreckend. In der Zeit von 7.20 Uhr bis 8 Uhr nahmen die Beamten sämtliche Fahrräder der jungen Verkehrsteilnehmer unter die Lupe und überprüften vor dem Hintergrund der dunklen Jahreszeit insbesondere die Beleuchtungseinrichtungen der Zweiräder. Im Ergebnis waren mehr als die Hälfte der Räder zu beanstanden. Einige Fahrräder verfügten gar nicht erst über Front- und Rückstrahler, bei vielen Weiteren waren die immerhin vorhandenen Beleuchtungseinrichtungen komplett ohne Funktion oder nur zum Teil intakt. Die Polizei rät allen Fahrradfahrern dringend, ihre Gefährte zu überprüfen, die Beleuchtung grundsätzlich einzuschalten und darüber hinaus für die Teilnahme am Straßenverkehr geeignete Kleidung zu tragen. Hierzu zählen insbesondere Kleidungsstücke mit fluoreszierenden Materialien, welche die Wahrnehmbarkeit deutlich erhöhen. Warnwesten oder Jacken mit reflektierenden Applikationen wie beispielsweise einem Schnappband erhöhen zudem die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer. Die Eltern sind in der Pflicht Der Appell der Polizei richtet sich insbesondere an die verantwortlichen Eltern und Erziehungsberechtigten, deren Kinder täglich in der Dunkelheit am Straßenverkehr teilnehmen. Die regelmäßige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit der Beleuchtungseinrichtungen an den Fahrrädern der Schulkinder sollte Standard sein und im Hinblick auf die hohe Verantwortung der jungen Verkehrsteilnehmer gegenüber eine Selbstverständlichkeit darstellen. Auch die Präventionsbeamten der Polizeidirektion Bad Segeberg stellen im Rahmen ihrer Tätigkeiten an den Schulen regelmäßig fest, dass eine Vielzahl der für die Sichtbarkeit und somit auch für die Sicherheit der Kinder verantwortlichen Eltern oder Erziehungsberechtigten, sich dieser Verantwortung offenbar nicht bewusst sind. Der Anteil der zu bemängelnden Fahrräder der Schulkinder ist mit teilweise 50 Prozent deutlich zu hoch. Jeder Unfall, der in der Vergangenheit aufgrund einer fehlenden Beleuchtung begünstigt worden ist, wäre vermutlich vermeidbar gewesen. Die Polizei in den Kreisen Segeberg und Pinneberg wird den Schwerpunkt „Sicherheit durch Sichtbarkeit“ weiterhin aufrechterhalten und kündigt weitere Kontrollen an. Bei bestehender Unsicherheit erhalten Sie bei ihrer örtlichen Polizei entsprechende Verkehrssicherheitstipps. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de