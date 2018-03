Bad Segeberg (ots) – Bereits am Mittwochnachmittag, 21.02.2018, kam es auf der Landesstraße 103 (Landstraße Schenefeld-Elmshorn (LSE)) zwischen den Zufahrten Halstenbek und Waldenau zu einer Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung zwischen mindestens zwei Autofahrern. Gegen 15:15 Uhr überholte ein 42-jähriger Mann mit seinem silbergrauen Ford C-Max nach dichtem Auffahren einen blauen VW Touran rechtsseitig über einen Zubringer, scherte vor dem VW wieder ein und bremste den VW anschließend aus. Die 36-jährige Fahrerin des VWs hielt daraufhin auf dem Standstreifen der LSE an. Dort kam es mit dem Fahrer des Fords zu einem lautstarken Streit. Die Beamten der Polizei Pinneberg haben die ersten Ermittlungen durchgeführt. Aufgrund vorliegender widersprüchlicher Angaben werden weitere Zeugen für den Vorfall gesucht. Insbesondere der Fahrer eines weinroten BMWs wird gebeten, sich mit den ermittelnden Beamten in Verbindung zu setzen. Hinweise nimmt die Polizei Pinneberg unter 04101 202-0 entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de