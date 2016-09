POL-SE: Latendorf, B 205 / Polizei bittet nach Straßenverkehrsgefährdung um Hinweise

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei Rickling sucht dringen Zeugen, die die waghalsige Fahrweise eines schwarzen Geländewagenfahrers beobachtet haben. Am Sonntagabend, den 18.09.16, befuhr der Fahrer eines Geländewagen gegen 18.45 Uhr die Bundesstraße 205 aus Richtung der Abfahrt Rickling kommend in Richtung Neumünster und zog im Verlauf einer Rechtskurve mit ganzer Fahrzeugbreite auf die Gegenspur. Dort konnte ein entgegenkommender Pkw nur durch Ausweichen auf den Grünstreifen eine Kollision verhindern. Der Geländewagen fuhr daraufhin auf dem Grünstreifen mit hoher Geschwindigkeit (etwa 100 km/h) weiter an einem weiteren Pkw vorbei, der ihm aus Richtung Neumünster entgegen kam. Erst dann lenkte der Geländewagenfahrer zurück auf seine Fahrspur und setzte unbeirrt seinen Weg Richtung Neumünster bzw. BAB 7 fort. Die Polizei Rickling sucht jetzt den Fahrer des schwarzen Geländewagens der Marke Land Rover oder Range Rover mit Schleswiger Kennzeichen (SL). Hinweise werden unter 04328-510 erbeten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de

