POL-SE: Lentföhrden, Am Bahnhof / Versuchter Raubüberfall

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es am Bahnhof in Lentföhrden zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Gegen 2.45 Uhr traten zwei Unbekannte im Bereich der Fahrradständer an einen 20-Jährigen heran und forderten ihn auf, sein Handy und sein Bargeld herauszugeben. Der junge Mann aus Bad Bramstedt kam der Aufforderung nicht nach und wehrte das Täterduo ab. Die hochdeutsch sprechenden Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Die beiden Täter sollen dunkle Kleidung getragen haben, die Kapuzen ihrer Jacken hätten sie über den Kopf gezogen und die Gesichter seien vermummt gewesen. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04551/8840 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de