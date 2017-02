POL-SE: Lentföhrden, Hinrichshöh / Diebe stehlen Arbeitsmaschinen von Baustelle

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht vom 24.1.17 auf den 25.1.17 ist es zu einem Diebstahl von Arbeitsmaschinen gekommen, die Polizei sucht nun nach Zeugen. Am Morgen des 25.1.17 stellte ein Mitarbeiter einer Tief- und Straßenbaufirma fest, dass von der Baustelle im Neubaugebiet Hinrichshöh zwei Minibagger und ein Vibrationsstampfer fehlten. Unbekannte hatten die Maschinen in der Nacht vermutlich auf einen Anhänger aufgeladen und abtransportiert. Es handelt sich um Maschinen des Herstellers „Wacker“ mit gelber Lackierung. Die betroffene Firma schätzt den entstandenen Schaden auf 48.000 Euro. Die Polizei in Bad Bramstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben, sich mit den Ermittlern unter 04192/ 39110 in Verbindung zu setzen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

