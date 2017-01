POL-SE: Lentföhrden, Kieler Straße Polizei sucht Unfallort nach Trunkenheitsfahrt

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Kieler Straße in Lentföhrden ein alkoholisierter Fahrzeugführer mit einem beschädigten Fahrzeug festgestellt worden, die Polizei sucht nun den Unfallort. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer befuhr gegen 3.10 Uhr von Nützen kommend die Landstraße 320 in Richtung Lentföhrden. Vor ihm fuhr in Schlangenlinien ein schwarzer Chevrolet mit Pinneberger Kennzeichen. Aufgrund der auffälligen Fahrweise verständigte der Zeuge die Polizei. Beim Eintreffen Polizeibeamten hatte der 40 -jährige Fahrer sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in Lentföhrden abgestellt. Der Wagen war im Frontbereich erheblich beschädigt; sowohl am Fahrzeug als auch darunter befanden sich Erdanhaftungen. Die Beamten suchten den Fahrer und fanden ihn in der Nähe hinter einem anderen Fahrzeug kauernd. Der Mann aus Elmshorn hatte blutende Verletzungen im Gesicht. Er räumte ein, dass er betrunkener Weise mit seinem Chevrolet irgendwo gegengefahren sei, den Unfallort konnte er jedoch nicht benennen. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille. Eine hinzugerufene Krankenwagenbesatzung übernahm die Erstversorgung seiner Verletzungen und brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Dort entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Einen Führerschein führte der Mann nicht mit. Die Polizei Kaltenkirchen bittet nun unter 04191/30880 um Hinweise, wo sich der Unfall möglicherweise ereignet. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Peggy Bandelin Telefon: 04551/884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de