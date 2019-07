Bad Segeberg (ots) – Seit dem gestrigen Montag, den 22. Juli 2019, wird der 57-jährige Detlev L. aus Lentföhrden vermisst. Er hat nach aktuellem Kenntnisstand am späten Vormittag sein Haus in Lentföhrden zu Fuß verlassen und ist seitdem nicht mehr erreichbar. Er benötigt dringend ärztliche Hilfe. Bereits in der vergangenen Nacht fanden umfangreiche Suchmaßnahmen im Bereich Lentföhrden statt. Herr L. hat graues Haar, einen grauen Vollbart und ist bei einer schlanken Statur 1,75 Meter groß. Er ist in seiner Mobilität eingeschränkt und hinkt beim Gehen. Seine Bekleidung soll aus einer roten Fleecejacke, einer beigefarbenen dreiviertellangen Hose, dunklen Sportschuhen und einer dunkelgrauen Schirmmütze bestehen. Wer hat Detlev L. gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Ihre Hinweise nimmt der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Dirk Scheele Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de