Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Donnerstag sind sowohl in Wiemersdorf als auch in Lentföhrden Strafanzeigen wegen Trunkenheiten im Verkehr aufgenommen worden. Kurz nach 15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Segeberg einen Rollerfahrer in Lentföhrden. Dabei stellten sie fest, dass das Zweirad über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte und der 68-jährige Fahrer aus Bad Bramstedt zudem unter dem Einfluss von Alkohol stand. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von 1,33 Promille. Gegen 19:15 Uhr nahmen Zeugen Kontakt mit der Polizei auf und meldeten auf Grund von Fahrauffälligkeiten den Verdacht der Trunkenheit eines BMW-Fahrers. Bei der sich anschließenden Polizeikontrolle in Wiemersdorf pustete der 42-jährige Fahrzeugführer aus Neumünster einen Wert von 1,97 Promille. Beide Männer werden sich strafrechtlich verantworten müssen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de