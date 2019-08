Bad Segeberg (ots) – Am 24.08.19 stürzte die Fahrerin eines E-Bikes auf der Strecke zwischen Mönkloh und Lutzhorn und verletzte sich dabei schwer. Gegen 16:00 Uhr befuhr die 59-jährige aus einer kleinen Gemeinde im Kreis Pinneberg die Bramstedter Landstraße in Richtung Lutzhorn. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei geriet sie dabei auf den neben der Fahrbahn befindlichen, unbefestigten Seitenstreifen. Bei dem Versuch, das Rad wieder auf die Fahrbahn zu lenken, stürzte sie und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte die E-Bike-Fahrerin in ein Krankenhaus. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Steffen Büntjen Telefon: 04551-884-2024 Handy: 0160-93953921 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de