POL-SE: Lutzhorn – Trunkenheitsfahrt endet im Graben

Bad Segeberg (ots) – Die Polizei hat gestern eine Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen, welche mit knapp 3,5 Promille auf der Kreisstraße 2 unterwegs war und aufgrund des hohen Grades der Alkoholisierung anschließend in einen Entwässerungsgraben gefahren ist. Ein Verkehrsteilnehmer verständigte gegen 17.30 Uhr die Polizei, nachdem ihm die Fahrerin eines vor ihm befindlichen PKW aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Den Angaben des Rentners zufolge befuhr die Frau mehrfach und sehr langsam den Kreisverkehr in Lutzhorn, geriet mit dem Opel Corsa zweimal gegen eine dortige Bordsteinkante und steuerte den Kleinwagen schlussendlich im Rahmen eines Wendemanövers in einer Grundstückseinfahrt in der Hauptstraße in einen Entwässerungsgraben. Der aufmerksame Zeuge teilte seine Beobachtungen fortwährend der Polizei mit und ermöglichte somit die Kontrolle der Opel-Fahrerin durch die Beamten. In einem ersten Gespräch mit der Fahrzeugführerin stellten die Polizisten deutlich den Geruch von Alkohol sowie einen unsicheren Gang bei der 28-Jährigen fest. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab einen Wert von knapp 3,5 Promille, woraufhin die Beamten die Frau aus Elmshorn zwecks der Entnahme einer Blutprobe mit zur Wache nahmen und ihren Führerschein beschlagnahmten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de