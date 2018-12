Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Sonntag haben Polizisten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in der Straße Grothar in Moorrege eine illegale Abfallentsorgung festgestellt. Auf einem Stellplatz für Mülltonnen hinter der Feuerwehrwache haben Unbekannte einen weißen großen Kühlschrank abgeladen, in dem sich sogar noch mehrere Flaschen befanden. Eine derartige Ablagerung stellt eine Straftat nach § 326 StGB dar (Unerlaubter Umgang mit Abfällen) und der Fachdienst Umwelt vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04121-40920 zu melden. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Jenna Timm Telefon: 04551-884-2024 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de