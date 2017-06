POL-SE: Nahe, Segeberger Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Einbruch in Apotheke

Bad Segeberg (ots) – Heute Morgen wurde in Nahe gegen 08.00 Uhr ein Einbruch in eine Apotheke in der Segeberger Straße entdeckt. Der oder die Täter hatten sich in der vergangenen Nacht gewaltsam Zutritt zu der Apotheke verschafft. Die Räumlichkeiten wurden nach Wertsachen durchsucht. Entwendet wurde ein Laptop. Der Gesamtschaden liegt bei 1500 Euro. Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 04551-8840 um Hinweise. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de