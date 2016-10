POL-SE: Nahe, Segeberger Straße / Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf B 432

Bad Segeberg (ots) – Heute kam es auf der B 432 bei Nahe gegen 11.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 43-jährige Fahrerin eines Audi A 6 befuhr die B 432 von Nahe in Richtung Itzstedt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr dort frontal gegen einen Baum. Die 43-Jährige und ihr 48-Jähriger Beifahrer aus Itzstedt erlitten dabei schwere Verletzungen und wurden mit zwei Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Ein Unfallsachverständiger wurde zur Klärung der Unfallursache eingeschaltet. Der Sachschaden liegt bei 5000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die B 432 war an der Unfallstelle bis etwa 13.00 Uhr teilweise voll gesperrt. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Silke Westphal Telefon: 04551 884 – 0 E-Mail: silke.westphal@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de