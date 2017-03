POL-SE: Neuendorf bei Elmshorn (Kreis Steinburg) – Nach Zeugenhinweis: Polizei nimmt einen PKW-Dieb fest

Bad Segeberg (ots) – In der Nacht vom 05.03.2017 auf den 06.03.20117 ist es in Neuendorf bei Elmshorn zu einem PKW-Diebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei eine männliche Person festgenommen hat. Ein PKW VW-Passat war aus einer offenen Garage eines landwirtschaftlichen Betriebes in Neuendorf bei Elmshorn entwendet worden. Durch einen Zeugenhinweis kamen die Ermittler einem 19-jährigen Elmshorner (Kreis Pinneberg) auf die Spur, der am gestrigen Abend bei seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Den ihm vorgeworfenen Diebstahl räumte er ein. Mit dem Fahrzeug sei er nach dem Diebstahl zweimal nach Neumünster gefahren und habe das Fahrzeug schließlich im Wedenkamp in Elmshorn abgestellt. Einen Führerschein besitzt der 19-Jährige nicht, zudem räumte er den Konsum von Cannabis vor wenigen Tagen ein. Dem Elmshorner wurde die vorläufige Festnahme eröffnet. Gegen die Festnahme leistete der bereits polizeilich bekannte 19-Jährige Widerstand. Auf der Elmshorner Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluß der polizeilichen Maßnahmen wurde der Elmshorner wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Christian Hesse Telefon: 04551/884-2020 E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de