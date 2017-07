Bad Segeberg (ots) – Am vergangenen Freitag ist eine 16-jährige Norderstedterin unter starkem Alkholeinfluss mit dem Fahrrad gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr die Radfahrerin gegen 23:30 Uhr die Moorbekstraße und stürzte auf Grund starken Alkoholeinflusses. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 2 Promille. Wegen leichter Verletzungen transportierten Rettungssanitäter die Norderstedterin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die 16-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auch die Führerscheinstelle wird durch die Polizei von dem Vorfall in Kenntnis gesetzt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizei Norderstedt unter 040 52806-0 mitzuteilen. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Berit Lindenberg Telefon: 04551-884-2020 E-Mail: Berit.Lindenberg@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de