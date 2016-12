POL-SE: Norderstedt – 29-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Bad Segeberg (ots) – Am gestrigen Abend hat ein berauschter 29-jähriger Verkehrsteilnehmer sämtliche Anhaltsignale der Polizei ignoriert und ist mit gefährlichen Fahrmanövern durch die Stadt gerast. Polizisten wurden im Rahmen ihrer Streifentätigkeit im Bereich der Segeberger Chaussee auf das Fahrzeug aufmerksam, da die an dem VW montierten Kennzeichen nicht zu dem PKW gehörten. Sie folgten dem Passat über die Poppenbütteler Straße und gaben dem Fahrzeugführer eindeutige Signale zum Stehenbleiben, um den Autofahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Der Fahrer des Volkswagens missachtete jedoch das Signal „Stopp Polizei“. Auch auf das mittlerweile zusätzlich eingeschaltete Blaulicht zeigte er keine Reaktion. Vielmehr erhöhte er deutlich seine Geschwindigkeit und wurde schließlich noch geblitzt. Im weiteren Verlauf umfuhr er einen weiteren Streifenwagen, welcher die Fahrbahn blockierte, indem er über einen Geh- und Radweg fuhr und an den bei Rot wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr. Schließlich bog er bei Rot auf die Schleswig-Holstein-Straße ab, ohne auf den querenden Verkehr zu achten und setzte seine wilde Fahrt fort. Erneut lenkte der 29-Jährige den Passat über einen linksseitig befindlichen Radweg in entgegengesetzter Richtung und raste weiter durch die Dunkelheit, bevor er den VW in Höhe eines Einganges zum Stadtpark plötzlich zum Stillstand brachte, das Fahrzeug verließ und zu Fuß weiter flüchtete. Auch der Beifahrer des Passats entfernte sich fußläufig. Mittlerweile waren mehrere Streifenwagen in den Einsatz involviert. Die Beamten beendeten die Verfolgung im Stadtpark schon nach 300 Metern und stellten den Fahrer. Auch den Beifahrer konnten die Polizisten ausfindig machen. Im Ergebnis stellten die Beamten bei dem 29-Jährigen eine verwaschene Sprache sowie eine gerötetes Bindehautgewebe fest und nahmen deutlich den Geruch von Alkohol bei dem Mann aus Norderstedt wahr. Ein Arzt entnahm später auf der Wache eine Blutprobe. Den VW Passat stellten die Beamten zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sicher. Bei dem ebenfalls alkoholisierten Beifahrer entdeckten die Polizisten darüber hinaus in einem mitgeführten Etui zwei Tütchen mit einer weißen Masse, bei deren Inhalt es sich vermutlich um Betäubungsmittel handelt. Den 29-Jährigen VW-Fahrer erwartet eine umfangreiche Strafanzeige wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Alkohol- und Drogeneinfluss, der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2022 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de