Bad Segeberg (ots) – Im Garstedt ist es gestern Mittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, infolgedessen eine Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge befuhr eine 75-jährige Autofahrerin aus Norderstedt gegen 11.55 Uhr die Kirchenstraße und erfasste im Kreuzungsbereich des Friedrichsgaber Weges im Rahmen eines Abbiegemanövers nach rechts eine Radfahrerin. Die 50-jährige Frau aus Norderstedt zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten die Radfahrerin an der Unfallstelle und transportierten sie zur weiteren Behandlung in ein Hamburger Klinikum. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 1.000 Euro. Polizeidirektion Bad Segeberg – Pressestelle – Dorfstr. 16-18 23795 Bad Segeberg Nico Möller Telefon: 04551-884-2020 Handy: 0160-3619378 E-Mail: Nico.Moeller@polizei.landsh.de Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de